Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altında

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ Valiliği, Şarköy ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Salı günü başlayan yangının, kısa sürede geniş alana yayıldığı hatırlatıldı.

Yangının, görevlilerin kesintisiz olarak yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları bitene dek mücadele unsurlarının bölgede bulunacağı bildirildi.

Vatandaşların tespit ettikleri herhangi bir olumsuzluğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi istenen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması için hep birlikte göstermiş olduğumuz mücadeleyi, bundan sonraki süreçte de ormanlarımızı ve doğamızı canlandırmak için yine hep birlikte sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.