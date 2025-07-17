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Türkiye
TRT Haber 17.07.2025 05:15

Türkiye yaz sıcaklarının etkisi altında

Yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar peş peşe geliyor.

Türkiye yaz sıcaklarının etkisi altında
[Fotograf: AA]

Yurtta sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu'da, bu hafta yine 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hakim olacak.

Ege Bölgesi’nde 35-40, Akdeniz'de 32-38 derece aralığında ölçümler bekleniyor.

Türkiye yaz sıcaklarının etkisi altında

Hafta boyunca İç Anadolu’da sıcaklık 35 derece civarında olacak. Cuma günü Manisa ve Tokat'ta da termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Sıcak hava yurt genelini etkisi altına alırken yer yer sağanak da görülüyor.

Bugün ve yarın Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Artvin çevresinde yağış bekleniyor.

Sağanaklar, cumartesiden itibaren de yurdun kuzeydoğusuna kayacak.

3 büyük il

Başkent Ankara’da, son 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bir süre daha hissedilmeye devam edecek. Cuma günü gök gürültülü sağanak geçişi bekleniyor.

İstanbul ve İzmir’de ise yağış beklentisi yok. İstanbul’da en yüksek sıcaklık 34, İzmir’de ise 35 derece civarında olacak.
 

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