Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da üst geçide çarpan tırın sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Süleymanpaşa ilçesinden İstanbul istikametine giden Bekir Togaç yönetimindeki tır, Yenice Mahallesi'ndeki üst geçidin beton ayağına çarptı.
Kazayı görenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Togaç'ın öldüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerince tırdan çıkarılan Togaç'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 2 saat kontrollü sağlandı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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