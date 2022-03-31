Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kollarını açtı motosikleti ayakta sürdü
İstanbul'da motosiklet sürücüsünün trafikte ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar'da Yoluç Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsü ayağa kalkıp kollarını açarak trafikte ilerledi.
Kendisinin ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan sürücü bir süre sonra hızlanarak gözden kayboldu.
Etiketler: Trafik
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