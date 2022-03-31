Kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 30’uncu kilometresi, Çiftçiler Kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Viranşehir istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen arı kovanı yüklü pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kara yolu ulaşıma kapandı

Kaza sonucu pikap kasasında bulunan arı kovanları, arılarla birlikte yola saçıldı. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmazken, çok sayıda arı telef oldu.

Kaza sonrası Siverek-Viranşehir kara yolu ulaşım bir süreliğine kapandı. Jandarma kara yolunda güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı alternatif başka bir yoldan sağlamaya çalıştı.

Arıların ve pikabın yoldan kaldırılması sonrası, karayolu ulaşıma tekrardan açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.