Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da heyelan: İki katlı bina tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana geldi. Duvarları çatlayan iki katlı bina tahliye edildi.
Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkiinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen iki katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide heyelan meydana geldi.
Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan iki katlı bina boşaltıldı.
İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı.
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