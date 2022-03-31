Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkiinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen iki katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide heyelan meydana geldi.

Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan iki katlı bina boşaltıldı.

İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı.