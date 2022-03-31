Kastamonu'nun merkeze bağlı Haydarlar köyünde gece yarısı çıkan yangını Tatar isimli kangal köpeğinin havlaması ve sahibini uyandırmasıyla fark edildiği ortaya çıktı. Yangın çıktığını anlayan kangal köpeği, kapılara tırmanarak sahibini uyandırdı.

Sahibinin uyanmasıyla birlikte önce bütün köylüye yangın haber verildi. Ardından itfaiye ekipleri aranarak ihbarda bulunuldu.

Yangın bölgesinde gezen köpek, köy sakinleri tarafından sevildi. Köpeği severken yangından kurtulan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Köylülerin hayatını kurtardı"

Tatar isimli köpeğin sahibi Fatih Calayoğlu, olay anını şöyle anlattı:

"Ben köyde yaşamıyorum. Gece annem arayarak, köyde yangın olduğunu söyledi. Apar topar buraya köye geldik. Her taraf alevler içerisindeydi. Köpeğim 2,5 yaşında ismi Tatar. Yangını köpeğim haber veriyor. Şükür can kaybımız yok. Bununla teselli ediyoruz kendimizi, köpeğim bütün köyün hayatını kurtardı. Köpeğim gösterdiği tepki ile yangını duyuruyor. Tatar olmasaydı belki de bu kadar insan evlerinde yanacaktı. Tatar’ın o saatte yangını görüp haykırmasıyla, abim kapılara tırmandığını söylüyor. Tatar zaten benim kahramanımdı, bu yangının habercisi olarak, artık bu köyün tamamının kahramanı oldu."