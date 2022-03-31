Kastamonu’da merkeze bağlı Haydarlar Köyünde sabaha doğru bir evdeki elektrik kontağından yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler köyde bulunan diğer evlere de sıçradı.

AFAD ve İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İlk belirlemelere göre yangında 7 ev kullanılmaz hale geldi. 12 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.