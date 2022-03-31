Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 08:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da çıkan yangında 7 evde kül oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu’da merkeze bağlı Haydarlar Köyünde yangın çıktı. Yangında 7 ev kullanılmaz hale gelirken, 12 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Kastamonu’da merkeze bağlı Haydarlar Köyünde sabaha doğru bir evdeki elektrik kontağından yangın çıktı.
Hızla yayılan alevler köyde bulunan diğer evlere de sıçradı.
AFAD ve İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İlk belirlemelere göre yangında 7 ev kullanılmaz hale geldi. 12 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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