Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 08:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütüne destek verdiği tespit edilen 12 kişi hakkında operasyon başlatıldı.
Mersin'de ekipler aranan şahısların, terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan teröristlerin sözde mağdur ailelerine maddi yardımda bulunduğunu belirledi.
Tespit edilen biri ABD uyruklu toplamda 12 şahsa yönelik bugün sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.
Mersin'de FETÖ soruşturması kapsamında 1'i yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona dair ayrıntılar @trthaber'de. pic.twitter.com/ram4RqKeNA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2022
Şahısların yurt dışından gelen paraları dağıtarak FETÖ kadrolarını diri tutmaya çalıştığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Mersin FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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