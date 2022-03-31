Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.