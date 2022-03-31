Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 04:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine lodos engeli
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Gestaş Deniz Ulaşım'dan feribot seferlerinin iptaline yönelik açıklama yapıldı.
Duyuruda olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada - Kabatepe hattında, Gökçeada'dan yalnızca 07.00 seferi ile Kabatepe'den saat 11.00 seferlerinin yapılacağı belirtildi.
Bozcaada - Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00 ile 17.00,, Geyikli'den de saat 08.00 ile 18.00'deki seferler yapılacak.
1 Nisan tarihli Gökçeada - Kabatepe ve Bozcaada - Geyikli hattındaki tüm feribot seferleri ise yapılamayacak.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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