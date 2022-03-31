Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kanala düşerek ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Resul Ocak yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle caddeye paralel olan kanala düşerek ters döndü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin bulunduğu yerden çıkardığı yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kanala düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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