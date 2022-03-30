Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 18:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 3 şahıs, bin 62 gram sıvı metamfetamin, 4,94 gram bonzai, 1,53 gram esrar, 4,19 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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