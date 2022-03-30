Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin "şehir çöplüğü"nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle yangını söndürdü.
Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çöplükte yaşanan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.
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