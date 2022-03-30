Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Baskın yapılan evlerde narkotik köpeği ‘Roket’ ile yapılan aramalarda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 24 gram Afgan macunu, 79 kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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