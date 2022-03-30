Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında bir hektarlık alan kül oldu.
Sandal Mahallesi Ayvalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Yangın bir hektarlık alanda etkili olurken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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