Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da 59 yaşındaki Dursun Akış, hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kaldı.
2 metre derinliğindeki kablo kanalında birinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan 59 yaşındaki Dursun Akış, çevredekilere, "Suçluysak suçluyuz. Yardım edin" diyerek tepki gösterdi.
Kanaldan çıkarılan hırsız, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Hırsızlık
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