Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, üç ayrı lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
İçinde toplam 38 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botlar, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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