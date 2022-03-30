Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Rüzgarın 31 Mart Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 1 Nisan Cuma günü Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de, güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji, rüzgarın 31 Mart sabah 06.00 ve 1 Nisan akşam 23:59 saatleri arasında etkili olacağını belirtti.

Rüzgarın hızının 60 ila 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Zehirlenmeye karşı dikkatli olunmalı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; vatandaşların çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.