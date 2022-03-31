Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
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