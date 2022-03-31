İstanbul'da sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi.

Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Açıklamada, ''M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır'' denildi.

Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı.

Seferlerin 50 dakika süren aksaklığın ardından normale dönmesiyle, vatandaşlar metroları tekrar kullanmaya başladı.

Arıza nedeniyle metroyu kullanamayan Hilmi Adalıoğlu, “Pendik'e gidecektim. Her gün metroyu kullanıyorum. Fakat çalışmıyormuş. Sürekli oluyor arıza. Görevliler geri çevirdiler. Başka bir araç varsa onları kullanmaya çalışacağız'' dedi.