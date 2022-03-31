Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 1200 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretimi yapılan 4 adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 200 şişe satışa hazır sahte içki bulundu. 1077 litre sahte içki de bidonlarda tespit edildi. Ayrıca, 3 bin 840 sahte bandrol, 1750 etiket, 320 boş şişe ile alkol aroması da ele geçirildi.
Yaklaşık 1200 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Sahte İçki Sahte Alkol
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