Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 49 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzensiz göçün engellenmesine yönelik polis uygulamasında 49 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele şubeleri koordinasyonunda Çavuşbey Mahallesi'nde uygulama yapıldı.
Uygulamada mahallede ikamet eden 49 yabancı uyruklu tespit edildi. Yabancı uyruklular işlemleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Edirne
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