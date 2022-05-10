Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Arif Bektaş yönetimindeki otomobil, Alpullu-Malkara çevre yolunda Necati Ç'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Serdar Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bektaş, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Necati Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ
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