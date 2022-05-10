Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Petrol istasyonunu gasbeden şüpheliler 2 polisi yaraladı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da bir petrol istasyonunun marketini gasbeden şüpheliler, dur ihtarına uymayarak 2 polisi yaraladı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir petrol istasyonundaki marketin gasbedilmesi üzerine dur ikazına uymayan şüphelinin peşine düştü.
Gasbın şüphelilerinden, 12 ayrı suçtan aranan ve toplam 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.F., 2 polis memurunu yaraladı. Yaralanan polis memurlarının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
M.F.’nin olay yerinde terk ettiği araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden M.F., Kırıkhan Yeni Mahallede yakalanarak gözaltına alındı.
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