Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki öğrenci servisi çarpıştı: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kent merkezi Yazır Mahallesi Semih ile Körükçü Sokak kavşağında, öğrencileri taşıyan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen minibüs ile minibüs çapıştı.
Kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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