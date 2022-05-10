Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta Karasu Çayı taştı, deniz kahverengiye büründü
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta cumartesi gecesi kuvvetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası taşan Karasu Çayı'nın çamuru denize ulaşınca ortaya kirli manzara çıktı.
Sinop’ta Erfelek Ovası'ndan geçen Karasu Çayı’nda 7 Mayıs Cumartesi gecesi yağan kuvvetli yağış sonrası çayın debisi bölgede bulunan tarlaların seviyesine kadar yükselmiş, çoğunluğu çeltik olan tarım arazilerini su basmıştı.
Yağış sonrası Karadeniz’e akan sular bölgede kirli görüntü oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’un Akliman mevkisindeki kıyıların büyük kısmı kahverengiye büründü.
Denizde oluşan çamur rengi dron ile havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: İHA]
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