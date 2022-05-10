Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. Düzenlenen operasyonunda 1 ton 232 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli düzenlenen operasyon kapsamında gümrük kaçağı tütüne yönelik 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 ton 232 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Kaçakçılık
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