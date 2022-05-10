Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen üç can salındaki 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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