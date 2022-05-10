Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen otomobil, Yeşil Mahalle yakınında, motorundan alev alması üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu.
Alevlere, yoldan geçen sürücüler yangın tüpüyle müdahale etti, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobilde hasar oluştu. Otomobil yangını nedeniyle bulvarda trafik yoğunluğu oluştu.
Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Karabük
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