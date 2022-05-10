Akçaalan Mahallesi 4250 Sokak'taki marketin deposunda yılan olduğunu gören iş yeri sahibi, itfaiyeye haber verdi.

Markete giden itfaiye ekipleri aramadan sonuç alamayınca depodan ayrıldı.

Alışverişe gitti, yılanı yakaladı

Alışveriş için markete gelen Sait Kocatepe, tekrar görülen yılanı yakaladı. Yaklaşık 2 metre olduğu belirtilen yılan bir çuvala alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Yılanı yakalamaya çalışan vatandaşın çabası, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi.