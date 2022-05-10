Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da marketin deposuna giren yılan doğal ortamına bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde girdiği marketin deposunda bir vatandaş tarafından yakalanan yılan doğal ortamına salındı.
Akçaalan Mahallesi 4250 Sokak'taki marketin deposunda yılan olduğunu gören iş yeri sahibi, itfaiyeye haber verdi.
Markete giden itfaiye ekipleri aramadan sonuç alamayınca depodan ayrıldı.
Alışverişe gitti, yılanı yakaladı
Alışveriş için markete gelen Sait Kocatepe, tekrar görülen yılanı yakaladı. Yaklaşık 2 metre olduğu belirtilen yılan bir çuvala alınarak doğal ortamına bırakıldı.
Yılanı yakalamaya çalışan vatandaşın çabası, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 23:59
- 23:57
- 00:05
- 00:10
- 23:48
Sıradaki Haber
Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz