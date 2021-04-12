Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çerkezköy ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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