Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece ise Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3 ve Ağrı'da 2 derece kaydedildi.

Çığ riskine karşı tedbir

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 21, Tunceli ve Erzincan'da 13, Ardahan, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da ise 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.