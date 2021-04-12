İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatıldı.

Bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği belirtildi.

24 bin 437 kişiye adli/idari işlem uygulandı

Bu kapsamda 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı.

Salgınla mücadelenin sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmenin önemine dikkat çekildi.

