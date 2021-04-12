Tut İlçesi Hıfzısıhha Kurulu, Kaşlıca köyü ve ilçeye bağlı Salah Mahallesi’nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine toplandı.

Toplantıda her iki noktada da 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kararın ardından jandarma ekipleri Kaşlıca köyünde polis ekipleri ise Salah Mahallesi'nde giriş ve çıkışlara izin vermeyerek vatandaşları anonslar ile dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.