Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da vakaların arttığı köy ve mahalle karantinada
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ve Salah Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Tut İlçesi Hıfzısıhha Kurulu, Kaşlıca köyü ve ilçeye bağlı Salah Mahallesi’nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine toplandı.
Toplantıda her iki noktada da 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kararın ardından jandarma ekipleri Kaşlıca köyünde polis ekipleri ise Salah Mahallesi'nde giriş ve çıkışlara izin vermeyerek vatandaşları anonslar ile dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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