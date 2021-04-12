Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 523 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma dönemine ait 523 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu belirlendi.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 473 sikke, 15 yüzük, birer heykel, bilezik ve ok ucu ile 32 tarihi obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.P. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü.
Etiketler: Tarihi Eser
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