Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu belirlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 473 sikke, 15 yüzük, birer heykel, bilezik ve ok ucu ile 32 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.P. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü.

