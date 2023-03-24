Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 07:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ Çorlu’da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlık geçirdiği otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çobançeşme Kavşağı istikametine otomobiliyle seyreden Tamer Talipoğlu, direksiyon başında rahatsızlık geçirdi.
Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen işçileri fabrikaya götüren Özbey G. yönetimindeki servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan iki Bulgar vatandaşının yanı sıra minibüste bulunan 1 işçi yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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