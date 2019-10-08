Marmara Denizi'nde 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin yoğun olarak hissedildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel bir ilkokulda öğrenim gören SMA Tip 3 hastası 8 yaşındaki Ata Ilıca büyük korku yaşadı.

Bu sırada okul çalışanı Ferdi Barut, depreme sınıfta yakalanan Ilıca'yı fark etti. Ferdi Barut'un, küçük Ata'yı sırtına alarak dışarı çıkardığı görüntüleri okulun kameralarına yansıdı.

Aile duygulandı

Deprem sonrasında çocuklarının durumu öğrenmek için okulu arayan Ayten ve Aytaç Ilıca çifti, okul yönetiminin çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenmeleri üzerine okula geldi.

Deprem sırasında, çocuklarının görevli Ferdi Barut tarafından sırtında dışarı çıkarıldığını gören çift, güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken duygusal anlar yaşadı.

Okula gelen aile hem okul yönetimine hem de çocuklarını sırtında taşıyan Ferdi Barut'a teşekkür etti.

Baba Aytaç Ilıca, "Ata eksi birinci kattaydı. Ferdi kardeşimiz Ata'yı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı. Biz de kendisine teşekkür etmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir davranış sergilemiştir." dedi

"Görevimi yaptım"

Okul çalışanı Ferdi Barut, Ata'yı gördüğünü ve hemen sırtına alarak dışarıya çıkardığını belirterek, "Çalıştığım anda Ata'yı gördüm. Ata başta çekingenlik gösterdi. Ben de kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Bir arkadaşı da arabasını getirdi. Ben değil kim olsa aynısı yapardı." diye konuştu.

Kaynak: DHA