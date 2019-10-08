Türkiye
İstanbul'da 6 okul deprem incelemesi için boşaltılacak08 Ekim 2019 Salı 15:19 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:27
İstanbul'un 5 ilçesindeki 6 okul binası, deprem incelemesi için boşaltılacak.
İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.
Gaziosmanpaşa İlkokulu, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu A-B blok, Gültepe İlkokulu, Göktürk İlkokulu, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu deprem tetkikleri için boşaltılacak.
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