Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı08 Ekim 2019 Salı 13:43 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 16:56
Dünyanın en değerli mücevherlerinden biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması 5 yıl sonra yeniden Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Topkapı Hançeri ve İkinci Mahmud'un Saltanat Koltuğu da ziyaretçilerini bekliyor.
Kaşıkçı Elması, Osmanlı Devlet Hazinesinin en değerli parçalarından biri.
İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki hazine alanının restorasyona alınmasıyla 5 yıldır gözlerden uzaktaydı.
86 karatlık bu değerli elmas yeniden ziyaretçilerle buluştu. Elmasa ilgi büyüktü. Turistler, elması görmek için Topkapı Sarayı'nda sıraya girdi.
Kaşıkçı elmasının, 4'üncü Mehmed döneminde satın alınarak Osmanlı Hazinesine girdiği biliniyor. Kaşıkçı Elması'nın çevresinde 2 sıra halinde 49 pırlanta yer alıyor
Dünyanın en değerli hançeri
Sadece kaşıkçı elması değil, zümrüt ve elmaslarla süslü Topkapı hançeri de ziyarete açıldı.
Sultan birinci Mahmud tarafından İran Şahına hediye edilmek üzere yaptırıldı.
Ancak Şah'ın ölümünün ardından hançer Osmanlı Devlet Hazinesine bırakıldı.
Tarihi Topkapı Hançeri, benzersiz görüntüsüyle ‘dünyanın en değerli hançeri’ olarak gösteriliyor.
Uzun bir aranın ardından yeniden sergiyelenen eserlerden biri de, Sultan ikinci Mahmud’un saltanat koltuğu oldu.
Haber: Ceyda Muslu
Kamera: Fatih Aslan