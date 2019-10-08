Kaşıkçı Elması, Osmanlı Devlet Hazinesinin en değerli parçalarından biri.

İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki hazine alanının restorasyona alınmasıyla 5 yıldır gözlerden uzaktaydı.

[Fotoğraf: AA]

86 karatlık bu değerli elmas yeniden ziyaretçilerle buluştu. Elmasa ilgi büyüktü. Turistler, elması görmek için Topkapı Sarayı'nda sıraya girdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaşıkçı elmasının, 4'üncü Mehmed döneminde satın alınarak Osmanlı Hazinesine girdiği biliniyor. Kaşıkçı Elması'nın çevresinde 2 sıra halinde 49 pırlanta yer alıyor

Dünyanın en değerli hançeri

Sadece kaşıkçı elması değil, zümrüt ve elmaslarla süslü Topkapı hançeri de ziyarete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sultan birinci Mahmud tarafından İran Şahına hediye edilmek üzere yaptırıldı.

Ancak Şah'ın ölümünün ardından hançer Osmanlı Devlet Hazinesine bırakıldı.

Tarihi Topkapı Hançeri, benzersiz görüntüsüyle ‘dünyanın en değerli hançeri’ olarak gösteriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Uzun bir aranın ardından yeniden sergiyelenen eserlerden biri de, Sultan ikinci Mahmud’un saltanat koltuğu oldu.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Fatih Aslan