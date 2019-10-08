Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta sorumlu olarak gördüğü HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek partinin il binası binası önünde oturma eylemi başlattı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Aile sayısı 54'ye yükseldi

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 54'e ulaştı.

Hatice Ceylan oğlu Cafer Ceylan için eyleme katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, eylemi evlatlarına kavuşuncaya kadar sürdürmekte kararlı.

Kaynak: TRT Haber