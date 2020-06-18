Tekirdağ Valiliği İl Pandemi Kurulu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, toplandı.

Kurul toplantıda Covid-19 salgınını önlemek amacıyla kentte, maske takma zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar dahil) en az haftada 2 kez olmak denetleneceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılacağı ifade edildi.