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Tekirdağ'da maske takma zorunluluğu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Tekirdağ Valiliği İl Pandemi Kurulu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, toplandı.
Kurul toplantıda Covid-19 salgınını önlemek amacıyla kentte, maske takma zorunluluğu getirdi.
Valilikten yapılan açıklamada lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar dahil) en az haftada 2 kez olmak denetleneceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılacağı ifade edildi.
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