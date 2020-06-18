Haber Giriş: Kaynak: AA
Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşıma heyelan engeli
[Fotoğraf: AA]
Artvin-Erzurum kara yolu, iki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yurt genelinde görülen kuvvetli sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Artvin-Erzurum kara yolundaki Su Kavuşumu Tüneli ile 70. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde aşırı yağış yüzünden yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
[Fotoğraf: AA]
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yusufeli ilçesinde sağanak dolayısıyla debisi yükselen bazı derelerin taştığı öğrenildi.
Etiketler: heyelan erzurum haber artvin-erzurum karayolu artvin haberSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 18:48
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