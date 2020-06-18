Haber Giriş: Kaynak: AA
Restoranda hesabı ödememek için denize atladı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yediği restoranda para vermemek için denize atlayan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı.
Kuşadası'nda deniz kıyısında bir restorana oturan kişi, iddiaya göre hesap geldikten sonra parayı ödememek için kendisini denize attı.
İş yeri çalışanlarının durumu Sahil Güvenlik'e bildirmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.
Denizde bir müddet yüzen kişi, ekiplerin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek Sahil Güvenlik'in botuna bindirildi. Kıyıya çıkarılan kişi serbest bırakıldı.
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