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Tokat'ta maske takmak zorunlu oldu
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu ifade etti.
Bunun üzerine vaka sayılarında artış olan iller, sırasıyla maskesiz sokağa çıkma kararı almaya başladı.
Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar doğrultusunda da 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.
Etiketler: tokat maske kullanımı tokat haberSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:30
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