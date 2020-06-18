Haber Giriş: Kaynak: DHA
Diyarbakır Sur'da 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da 6 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı, kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 2 sokak karantinaya alındı.
Sur ilçesine bağlı kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'nde koronavirüs belirtileri gösteren 6 kişi, hastaneye başvurdu. Yapılan COVID-19 testleri pozitif çıkan 6 kişi, tedaviye alındı.
Bu hastaların oturduğu mahalledeki Yeşildere 1'inci Sokak ve 2'nci Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı.
Sokakların giriş ve çıkışlarında önlem alındı.
Etiketler: sur ilçesi koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:42
Son Haberler
- 17:51
- 17:49
- 17:59
- 17:56
- 17:38
Sıradaki Haber
Restoranda hesabı ödememek için denize atladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz