Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 90 bin 515 litre ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir fabrikaya kaçak içki operasyonu düzenlendi. 90 bin 515 litre kaçak içki bulundu, fabrikanın sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde C.N'nin kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araçta 85 litre kaçak içki buldu, ardından Mürefte Mahallesi'nde H.A.Y.Ş'nin sirke fabrikasına gitti.
[Fotoğraf: AA]
Savcılıktan alınan kararla arama yapan ekipler, tanklar içerisinde 89 bin litre kaçak içki ele geçirdi.
Ekipler ayrıca fabrikada 286 adet 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde satışa hazır halde toplam 1430 litre kaçak içki buldu.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili H.A.Y.Ş. gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kaçak İçki
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