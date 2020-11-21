İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen ve irtibatları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda 2 üsteğmen, 5 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.