Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen ve irtibatları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda 2 üsteğmen, 5 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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