Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 11 kilo 900 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek üzere çalışma yapıldı.
Darıca'da gerçekleştirilen operasyonda preslenmiş 23 paket halinde 11 kilo 900 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan biri Ukraynalı 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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