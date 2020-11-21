Amasya'da son dönemde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarında artış yaşandı. Salgının artış hızının kontrol altına alınması için bir kampanya başlatıldı.

Valilik, başlatılan kampanya ile dışarıda önemli bir işi bulunmayanların 14 gün gönüllü evde kalmaları istedi.

Kampanya, sosyal medya ve broşürlerle vatandaşlara duyuruluyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uyuyor

Amasya'da ilk koronavirüs vakasının 17 Mart'ta görüldüğünü, hemen ardından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının salgınla mücadelede canla başla çalıştığını vurgulayan Vali Mustafa Masatlı, mücadelenin başlarında Vefa Sosyal Destek grupları, daha sonra oluşturulan salgın denetim merkezi ile vatandaşlara ulaşarak salgının kontrol altına alınması için çalıştıklarını anlattı.

Bu çalışmalar yapılırken son günlerde Türkiye'de ve Amasya'da vaka sayılarının artması üzerine Amasya'nın bilinçli halkına bir mesaj vererek, "14 Gün Evde Kal Amasya" temalı kampanya başlatma kararı aldıklarını dile getiren Masatlı, uygulamaya vatandaşların ciddi rağbet gösterdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]